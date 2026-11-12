Αυτά είναι τα παπούτσια που θα θέλουν όλες -Η νέα συλλογή της Envie Shoes κρύβει μια λεπτομέρεια-έκπληξη

Η Envie Shoes συστήνει τη νέα της συλλογή Envie Atelier, με χειροποίητα παπούτσια που κατασκευάζονται στην Ελλάδα και ξεχωρίζουν για μια ιδιαίτερη σχεδιαστική λεπτομέρεια που τους χαρίζει τη δική τους ταυτότητα.

Υπάρχουν λεπτομέρειες στα ρούχα και στα αξεσουάρ που δεν τις παρατηρείς αμέσως. Μπορεί να είναι η φόδρα ενός σακακιού, το εσωτερικό μιας τσάντας ή μια μικρή λεπτομέρεια σε ένα ζευγάρι παπούτσια. Δεν είναι απαραίτητο να φαίνονται για να κάνουν τη διαφορά. Αντιθέτως, πολλές φορές αυτές οι μικρές σχεδιαστικές πινελιές είναι που σε κάνουν να «ερωτευθείς» περισσότερο ένα κομμάτι.

Δείτε τη νέα συλλογή στο Bovary.gr.