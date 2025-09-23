Το παπούτσι που θα απογειώσει το φθινοπωρινό σας look -H style expert εξηγεί πώς να το συνδυάσετε - iefimerida.gr

Καλή Τρίτη σε όλες! Ξεκινάμε τη μέρα με δροσερό αέρα, το μεσημέρι θα ζεστάνει και το απόγευμα ο καιρός θα αποκτήσει μια όμορφη, φθινοπωρινή μελαγχολία. Ας την υποδεχτούμε με καλή διάθεση!

Είμαι σε φάση να κάνω αγορές αλλά περιμένω να δω τι θα μου αρέσει για να μην κάνω περιττές αγορές.

Σίγουρα θα επενδύσω σε κάτι κασμιρένιο φέτος. Δεδομένου ότι δεν μπορώ τα χοντρά ρούχα και μπορείς πια να βρεις οικονομικό κασμιρένιο, νομίζω πως ήρθε η ώρα.

Μια άλλη διαπίστωση που έκανα είναι πως φροντίδα σε όλα τα επίπεδα, μανικιούρ, πεντικιούρ, φρύδια και μαλλιά μεταμορφώνει όλα τα ρούχα. Ακόμα και την πιο απλή φόρμα.

