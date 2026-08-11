Ο Πάνος Ιωαννίδης μοιράστηκε μια σπάνια φωτογραφία του 4χρονου γιου του -Από τις διακοπές τους στο Πήλιο - iefimerida.gr

Με άκρως καλοκαιρινή διάθεση ο σεφ Πάνος Ιωαννίδης απολαμβάνει τις διακοπές του πλάι στο κύμα με τον γιό του

Ο διάσημος σεφ επέλεξε ως καλοκαιρινό προορισμό το αγαπημένο του Πήλιο, ώστε να περάσει χρόνο με την οικογένειά του. Εκεί απαθανάτισε τον μικρό του γιό, Κωνσταντίνο, σε μια ανέμελη στιγμή αγναντεύοντας τη θάλασσα και το ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

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