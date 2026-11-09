Το πανωφόρι των ’70s που φοράνε ξανά οι fashionistas -Απογειώνει ακόμα και το πιο απλό τζιν - iefimerida.gr

Τα γούνινα πανωφόρια αποκτούν ξανά πρωταγωνιστικό ρόλο και γίνονται μία από τις πιο ενδιαφέρουσες τάσεις της χειμερινής γκαρνταρόμπας.

Δεν μιλάμε, ωστόσο, για οποιοδήποτε γούνινο jacket. Η φετινή εκδοχή τους είναι πολυτελής με έντονο vintage χαρακτήρα. Έχει όγκο, πλούσια υφή και αυτή την ιδιαίτερη αισθητική που παραπέμπει στα εμβληματικά looks των '70s, χωρίς να χάνει τον σύγχρονο χαρακτήρα της.

Η επιστροφή τους δεν είναι τυχαία. Οι συλλογές Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026-2027 ανέδειξαν τη συνθετική γούνα σε διαφορετικές εκδοχές, από oversized πανωφόρια μέχρι πιο κοντά jackets και εντυπωσιακά κομμάτια με έντονες υφές.

Δείτε πώς θα φορέσουμε τα γούνια πανωφόρια στο Bovary.gr