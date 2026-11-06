Πάμελα Άντερσον: Πώς διατηρεί τη φόρμα της στα 59 με απλές καθημερινές συνήθειες - iefimerida.gr

H Πάμελα Άντερσον επιλέγει στα 59 της μια ήπια ενδυνάμωση για να διατηρεί τη φόρμα και τη δύναμή της.
Η ίδια έχει αποκαλύψει ότι αντιμετωπίζει υπερκινητικότητα των αρθρώσεων, κάτι που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο γυμνάζεται. Όπως εξηγεί, χρειάζεται να διατηρεί το σώμα της δυνατό, καθώς η αυξημένη ευλυγισία δεν σημαίνει απαραίτητα και επαρκή μυϊκή υποστήριξη.
«Πάντα γυμνάζω το σώμα μου, έχω υπερκινητικότητα στις αρθρώσεις και πρέπει να διατηρώ τη δύναμή μου», είχε δηλώσει η ίδια σε συνέντευξή της.
Δείτε πώς η Πάμελα Άντερσον διατηρεί τη φόρμα της στο Bovary.gr
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