 Τα παλτό που θα πρωταγωνιστήσουν τον φετινό χειμώνα -Οι 5 τάσεις που ξεχωρίζουν - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

Τα παλτό που θα πρωταγωνιστήσουν τον φετινό χειμώνα -Οι 5 τάσεις που ξεχωρίζουν

Παλτό από fashion show
Bottega Veneta FW'26
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Από τις εντυπωσιακές γούνες και τα δερμάτινα παλτό μέχρι τα κομψά στρατιωτικά σχέδια, η φετινή χειμερινή σεζόν φέρνει στο προσκήνιο μια μεγάλη ποικιλία από στιλ, υφές και γραμμές.

Το μαύρο και το καμηλό παλτό παραμένουν διαχρονικές αξίες και σταθερές επιλογές για κάθε γκαρνταρόμπα. Ωστόσο, οι νέες προτάσεις των σχεδιαστών μάς προσκαλούν να πειραματιστούμε με διαφορετικά σχέδια και να ανανεώσουμε τις χειμερινές μας εμφανίσεις. Φέτος, οι τάσεις καλύπτουν κάθε στιλιστική διάθεση, από τις πιο κλασικές έως τις πιο τολμηρές επιλογές.

Δείτε στο Bovary.gr τις τάσεις στα παλτό.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ παλτό Τάσεις γκαρνταρόμπα χειμώνας

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ