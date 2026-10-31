Τα παλτό που θα πρωταγωνιστήσουν τον φετινό χειμώνα -Οι 5 τάσεις που ξεχωρίζουν - iefimerida.gr

Από τις εντυπωσιακές γούνες και τα δερμάτινα παλτό μέχρι τα κομψά στρατιωτικά σχέδια, η φετινή χειμερινή σεζόν φέρνει στο προσκήνιο μια μεγάλη ποικιλία από στιλ, υφές και γραμμές.

Το μαύρο και το καμηλό παλτό παραμένουν διαχρονικές αξίες και σταθερές επιλογές για κάθε γκαρνταρόμπα. Ωστόσο, οι νέες προτάσεις των σχεδιαστών μάς προσκαλούν να πειραματιστούμε με διαφορετικά σχέδια και να ανανεώσουμε τις χειμερινές μας εμφανίσεις. Φέτος, οι τάσεις καλύπτουν κάθε στιλιστική διάθεση, από τις πιο κλασικές έως τις πιο τολμηρές επιλογές.

Δείτε στο Bovary.gr τις τάσεις στα παλτό.