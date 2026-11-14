Ούτε κόκκινο ούτε nude -Το χρώμα στα νύχια που κάνει κάθε εμφάνιση να δείχνει πιο κομψή

Κάποιες τάσεις έρχονται και φεύγουν, όμως το μαύρο στα νύχια παραμένει σταθερή αξία. Διαχρονικό, δυναμικό και απροσδόκητα κομψό, επιστρέφει κάθε χειμώνα για να αποδείξει ότι μια σκούρα απόχρωση μπορεί να γίνει το πιο εντυπωσιακό στοιχείο μιας εμφάνισης.

Είναι η αντίθεση ανάμεσα στη βαθιά, σχεδόν μελανή απόχρωση και τη γυαλιστερή επιφάνεια του νυχιού και μπορεί να μεταμορφώσει ακόμη και το πιο απλό beauty look. Για τη φετινή σεζόν, το μαύρο επιστρέφει στο επίκεντρο της nail αισθητικής, αφήνοντας για λίγο στην άκρη τα milky neutrals και τις κλασικές μπορντό αποχρώσεις.

Δείτε τις πιο κομψές ιδέες για μαύρο μανικιούρ που θα σας κάνουν να αγαπήσετε ξανά την πιο κλασική απόχρωση στο Bovary.gr