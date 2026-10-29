Ορκωμοσία με στιλ: Τι να φορέσεις την ημέρα της αποφοίτησής και ποια κομμάτια να αποφύγεις - iefimerida.gr

Η ημέρα της ορκωμοσίας σου πλησιάζει και, εκτός από τη χαρά για την ολοκλήρωση των σπουδών σου, υπάρχει και ένα ερώτημα που σε απασχολεί: Ποιο είναι το κατάλληλο ντύσιμο για μια τόσο σημαντική περίσταση;

Η ορκωμοσία είναι μια επίσημη και εορταστική εκδήλωση, μια ημέρα χαράς και συγκίνησης τόσο για εσένα όσο και για τους δικούς σου ανθρώπους. Παρ' όλα αυτά, παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια πως, ενώ η συγκεκριμένη περίσταση απαιτεί ένα πιο formal και smart ντύσιμο, αρκετά κορίτσια και γυναίκες το μπερδεύουν με εκείνο που θα επέλεγαν για μια έξοδο σε νυχτερινό κέντρο ή για μια βάφτιση. Ένα ντύσιμο πολλές φορές υπερβολικό και ακατάλληλο για την εκδήλωση.

Δείτε πώς να ντυθείτε στο Bovary.gr.