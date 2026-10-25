 «Όπως θέλεις»: Η Ψυχολογία αποκαλύπτει τι κρύβεται πίσω από τη φράση και γιατί την επιλέγουν πολλοί - iefimerida.gr
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«Όπως θέλεις»: Η Ψυχολογία αποκαλύπτει τι κρύβεται πίσω από τη φράση και γιατί την επιλέγουν πολλοί

Γιατί κάποιοι λένε συνεχώς «όπως θέλεις»; Τι κρύβεται πίσω από αυτή τη φράση, σύμφωνα με την ψυχολογία
Επικοινωνία/ Φωτογραφία: Shutterstock
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Πολλοί ξέρουν πολύ καλά τι προτιμούν, αλλά επιλέγουν τη σιωπή. Τι κρύβεται πίσω από το «όπως θέλεις» και τι αποκαλύπτουν αυτές οι τρεις λέξεις για τη σχέση μας με τους άλλους, σύμφωνα με την Ψυχολογία.

Όταν πρέπει να διαλέξουμε εστιατόριο, ταινία ή προορισμό, πολλοί δυσκολεύονται να πουν ανοιχτά τη γνώμη τους. Το «διάλεξε εσύ» και το «όλα μου κάνουν» ακούγονται σαν απλή ευγένεια ή ευελιξία. Η ψυχολογία, όμως, βλέπει πίσω τους έναν πολύ πιο σύνθετο μηχανισμό.

Διαβάστε τι κρύβεται πίσω από αυτή τη φράση στο Bovary.gr.

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