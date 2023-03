«Only Murders in the Building»: Τι είναι αυτή η σειρά που κάνει πάταγο -Ξεκινά η 3η σεζόν με τη Μέριλ Στριπ - iefimerida.gr

Η κωμική σειρά με τους Στιβ Μάρτιν και Σελένα Γκόμεζ έχει ενθουσιάσει τους απανταχού τηλεθεατές!

To «Only Murders in the Building» είχε μια πορεία σαν χιονοστιβάδα: Όταν έκανε πρεμιέρα τον Αύγουστο του 2021, προκάλεσε αίσθηση με τα μεγάλα ονόματα που πρωταγωνιστούσαν. Δύο σπουδαίοι κωμικοί της δεκαετίας του '80, ο Στιβ Μάρτιν και ο Μάρτιν Σορτ, ένωσαν τις δυνάμεις τους με μία από τις πιο λαμπερές και χαρισματικές σταρ της νέας γενιάς: Τη Σελένα Γκόμεζ.

Το star power ήταν ακαταμάχητο, το σενάριο ωστόσο έδειχνε κάπως συνηθισμένο: Τρεις φανατικοί των murder podcasts μπλέκονται σε μια αληθινή υπόθεση δολοφονίας και αποφασίζουν να εξιχνιάσουν το μυστήριο, χωρίς να έχουν την παραμικρή ιδέα -ένα κόνσεπτ κάπως προφανές, κατασκευασμένο για να εκμαιεύσει γκάφες από τους πρωταγωνιστές του.

