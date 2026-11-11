Ολίβια Ντιν: Ποια είναι η 27χρονη τραγουδίστρια που κατέκτησε τον τίτλο «Καλλιτέχνιδα της Χρονιάς 2026» - iefimerida.gr

Η Ολίβια Ντιν αναδείχθηκε Καλλιτέχνιδα της Χρονιάς 2026 από το Apple Music, κερδίζοντας μια σημαντική πρωτιά για τη βρετανική μουσική σκηνή.

Καθοριστικό ρόλο στη διεθνή αναγνώρισή της έπαιξε το δεύτερο προσωπικό της άλμπουμ, «The Art Of Loving». Κυκλοφόρησε το 2025 και περιλαμβάνει τραγούδια που έγιναν ιδιαίτερα δημοφιλή, όπως τα «Man I Need», «Nice To Each Other» και «So Easy (To Fall In Love)».

Η επιτυχία του δίσκου δεν περιορίστηκε στις ψηφιακές πλατφόρμες. Κατέκτησε την κορυφή των βρετανικών charts, ενώ αποτέλεσε σημαντικό σταθμό στην πορεία της προς τη διεθνή καταξίωση.

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