Ολίβια Γουάιλντ: Εντυπωσιακή εμφάνιση με αέρινο φόρεμα και βαθύ ντεκολτέ -Φωτογραφίες - iefimerida.gr

Η ηθοποιός Ολίβια Γουάιλντ τράβηξε τα βλέμματα με την εντυπωσιακή εμφάνισή της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λοκάρνο στην Ελβετία.

Η 42χρονη ηθοποιός Ολίβια Γουάιλντ έδειχνε απίστευτη με το αέρινο μπεζ φόρεμα που έπεφτε χαλαρό στο σώμα της και στένευε στο στήθος με μια φαρδιά μαύρη δερμάτινη λωρίδα που άνοιγε στο κέντρο. Τα μαλλιά της έπεφταν σπαστά και χαλαρά στους ώμους και στα χέρια ενώ στα αυτιά της έλαμπε ένα διακριτικό ζευγάρι σκουλαρίκια και στο χέρι της ένα ασορτί βραχιόλι. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λοκάρνο στην Ελβετία όπου έκανε αυτή την εμφάνιση μίλησε για τη νέα της ταινία The Invite και αποκάλυψε ότι ο συγκεκριμένος ρόλος την έκανε «πολύ πιο ρομαντική». Το The Invite, το οποίο έχει λάβει διθυραμβικές κριτικές, παρουσιάζει ένα ζευγάρι που τσακώνεται και αντιμετωπίζει προβλήματα στον γάμο του αφού φιλοξενεί τους σεξουαλικά απελευθερωμένους φίλους του (Πενέλοπε Κρουζ και Έντουαρντ Νόρτον) για δείπνο.

Διαβάστε περισσότερα στο bovary.gr.