Ποιος οίκος μόδας στόλισε φέτος το εμβληματικό χριστουγεννιάτικο δέντρο του Claridge's -Εντυπωσιακό - iefimerida.gr

Κάθε χρόνο, το Claridge’s, ένα από τα πιο ιστορικά και αριστοκρατικά ξενοδοχεία του Λονδίνου, δίνει ζωή σε μία από τις πιο πολυαναμενόμενες χριστουγεννιάτικες στιγμές της πόλης, την αποκάλυψη του ετήσιου χριστουγεννιάτικου δέντρου του λόμπι, σχεδιασμένου από κάποιον κορυφαίο δημιουργό.

Το 2025, τη σκυτάλη παίρνει ο Daniel Lee, δημιουργικός διευθυντής του οίκου Burberry, παρουσιάζοντας μια εορταστική εγκατάσταση που ενώνει τη βρετανική παράδοση, την υψηλή αισθητική και μια οικολογική προσέγγιση.

Το δέντρο της Burberry για το Claridge’s ξεχωρίζει από την πρώτη ματιά, αφού πρόκειται για ένα επιβλητικό έλατο ύψους περίπου 5 μέτρων, στολισμένο όχι με παραδοσιακά στολίδια, αλλά με δεκάδες χειροποίητους φιόγκους από υφάσματα που είχαν περισσέψει από προηγούμενες συλλογές και παραγωγές του οίκου -τα οποία επαναχρησιμοποιήθηκαν ειδικά για τη δημιουργία των στολιδιών. Με αυτόν τον τρόπο, ο Daniel Lee προβάλλει όχι μόνο τη δεξιοτεχνία των εργαστηρίων Burberry, αλλά και ένα μήνυμα βιωσιμότητας, σε μια εποχή που ολόκληρη η βιομηχανία της μόδας στρέφεται ολοένα και περισσότερο σε υπεύθυνες πρακτικές. Ο ίδιος αναφέρει ότι ο φιόγκος ως μοτίβο ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής στη βικτωριανή εποχή, συμβολίζοντας την ενότητα -ενώ κάνει και δυναμικό comeback στις τάσεις.

