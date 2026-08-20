 Οι τσάντες που θα πρωταγωνιστήσουν στη μόδα -5 νέα σχέδια που ξεχωρίζουν - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

Οι τσάντες που θα πρωταγωνιστήσουν στη μόδα -5 νέα σχέδια που ξεχωρίζουν

Φωτογραφία: ©Dior
Φωτογραφία: ©Dior
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Οι 5 τσάντες που μόλις εμφανίστηκαν και έχουν όλα τα φόντα να γίνουν τα νέα fashion icons

Κάποιες τσάντες χρειάζονται χρόνια για να αποκτήσουν εμβληματικό status, ενώ άλλες ξεχωρίζουν από την πρώτη στιγμή. Με ιδιαίτερο design, ισχυρή ταυτότητα και την απαραίτητη δόση fashion appeal, νέα μοντέλα κάνουν ήδη την εμφάνισή τους και φαίνεται πως έχουν όλα τα χαρακτηριστικά για να εξελιχθούν στα διαχρονικά it-bags της επόμενης εποχής.

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