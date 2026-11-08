Οι σατέν μπαλαρίνες H&M που ακολουθούν την τάση των sneakerinas -Κυκλοφορούν σε 3 χρώματα και πάνε με τα πάντα - iefimerida.gr

Οι μπαλαρίνες επιστρέφουν δυναμικά στο προσκήνιο της μόδας, αυτή τη φορά με μια πιο σύγχρονη εκδοχή που συνδυάζει τη θηλυκότητα με την άνεση των sneakers.

Στα H&M ανακαλύψαμε ένα ζευγάρι που ακολουθεί την τάση των sneakerinas και κυκλοφορεί σε τρία χρώματα. Τα τελευταία χρόνια, οι μπαλαρίνες έχουν καταφέρει να επαναπροσδιορίσουν τη θέση τους στη γυναικεία γκαρνταρόμπα. Από τις κλασικές δερμάτινες εκδοχές μέχρι τα σχέδια με μπαρέτες, φιόγκους και ιδιαίτερες υφές, το αγαπημένο φλατ παπούτσι αποκτά συνεχώς νέες μορφές, αποδεικνύοντας ότι μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε στιλ. Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες τάσεις που έχουν προκύψει είναι τα sneakerinas, ένα υβριδικό σχέδιο που παντρεύει την κομψότητα της μπαλαρίνας με στοιχεία από τα αθλητικά παπούτσια.

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