Οι πιο ζεστές τάσεις του φθινοπώρου στα νύχια είναι τα καφέ της κανέλας και της καραμέλας - iefimerida.gr

Τα cinnamon nails είναι η ζεστή απόχρωση μανικιούρ που θα αναβαθμίσει κάθε φθινοπωρινό look χαρίζει στα νύχια διακριτική κομψότητα.

Το μεγάλο τους πλεονέκτημα είναι ότι συνδυάζουν την ιδιαίτερη αισθητική ενός μοντέρνου μανικιούρ με την ευκολία που χρειάζεται η καθημερινότητα. Πρόκειται για ένα χρώμα που μπορεί να αναβαθμίσει ακόμη και την πιο απλή εμφάνιση, χωρίς να δείχνει υπερβολικό. Οι καφέ αποχρώσεις έχουν σταθερή θέση στις φθινοπωρινές τάσεις ομορφιάς, με την παλέτα να κινείται από το απαλό καραμελέ μέχρι το βαθύ σοκολατί και το σκούρο εσπρέσο. Φέτος, μια πιο φωτεινή και ζεστή εκδοχή του καφέ κερδίζει το ενδιαφέρον: το χρώμα της κανέλας.

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