 Οι μπλούζες από τα '00s που κάνουν comeback και συνδυάζονται με τα πάντα -Τις φοράτε από το πρωί έως το βράδυ - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

Οι μπλούζες από τα '00s που κάνουν comeback και συνδυάζονται με τα πάντα -Τις φοράτε από το πρωί έως το βράδυ

στιλάτη γυναίκα
Φωτογραφία: Getty/ Ideal Image
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κομμάτια της μόδας των 00s, το οποίο επιστρέφει δυναμικά, αλλά σε μια πολύ πιο σύγχρονη εκδοχή, οι μακριές μπλούζες.

Οι μπλούζες αυτές που κάποτε συνδέθηκαν με την pop αισθητική της εποχής, επανέρχονται ανανεωμένες, άλλοτε με ασύμμετρα βολάν, άλλοτε με ανάλαφρες διαφάνειες ή σατέν υφές που παραπέμπουν σε lingerie, αποδεικνύοντας ότι ακόμη και οι πιο αμφιλεγόμενες τάσεις μπορούν να αποκτήσουν μια νέα, πιο κομψή ταυτότητα. Άλλωστε, ήταν πάντα ένα κομμάτι που δίχαζε, είτε το λάτρευες είτε δεν το επέλεγες ποτέ.

Δείτε πώς θα φορέσετε τις μακριές μπλούζες στο Bovary.gr.

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