Οι μικρόσωμες ράτσες σκύλων που διατηρούν την όψη κουταβιού ακόμη και στην ενήλικη ζωή τους - iefimerida.gr

Τα μικρόσωμα σκυλιά ξεχωρίζουν για το μικροσκοπικό τους μέγεθος, τη χαριτωμένη εμφάνιση και τις μεγάλες προσωπικότητες που κρύβουν πίσω από το μικρό τους σώμα

Από παιχνιδιάρικους και γεμάτους ενέργεια συντρόφους μέχρι πιο ήρεμους και τρυφερούς φίλους, υπάρχουν φυλές που μπορούν να προσαρμοστούν σε διαφορετικούς τρόπους ζωής και να γεμίσουν κάθε σπίτι με αγάπη. Ποιες είναι οι πιο ξεχωριστές και τι πρέπει να γνωρίζετε πριν επιλέξετε τον δικό σας μικρό τετράποδο φίλο;

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