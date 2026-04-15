Οι Γαλλίδες βρήκαν το πιο κομψό τοπ της σεζόν -Πάει με όλα, χαρίζει αβίαστη κομψότητα - iefimerida.gr

Η νέα σεζόν φέρνει μαζί της μια τάση που ισορροπεί ιδανικά ανάμεσα στη διαχρονική κομψότητα και τη σύγχρονη αισθητική, τα πλισέ τοπ!

Με μια αρχιτεκτονική σχεδόν προσέγγιση στο ύφασμα, οι πτυχώσεις δημιουργούν κίνηση, δομή και ενδιαφέρον, μετατρέποντας ακόμη και το πιο απλό σύνολο σε μια στιλιστική δήλωση. Πρόκειται για ένα κομμάτι που δεν είναι απλώς trend, αλλά μια ανανέωση της minimal κομψότητας με έναν πιο δυναμικό, σχεδόν «γλυπτικό» χαρακτήρα.

Τα πλισέ τοπ ξεχωρίζουν για την ικανότητά τους να προσδίδουν υφή, χωρίς υπερβολές. Σε αντίθεση με πιο ρομαντικά στοιχεία που κυριαρχούν συνήθως την άνοιξη, εδώ βλέπουμε μια πιο καθαρή, σύγχρονη γραμμή. Οι πτυχώσεις μπορεί να είναι λεπτές και διακριτικές ή πιο έντονες και δομημένες, δημιουργώντας όγκο και σχήμα. Αυτό, τα καθιστά ιδανικά τόσο για καθημερινές εμφανίσεις όσο και για πιο προσεγμένα looks.

Δείτε το τοπ που φορούν με τζιν και παντελόνια στο Bovary.gr.