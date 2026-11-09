Ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ στην πασαρέλα με τους δύο γιους του, σε μια σπάνια εμφάνιση - iefimerida.gr

Σπάνια εμφάνιση για τους δύο γιους του Τζάστιν Τίμπερλεϊκ, που ανέβηκαν στην πασαρέλα στο Ντένβερ, δίπλα στον διάσημο μπαμπά και στη μικρή τους ξαδέρφη Ζάια, σε μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση.

Ο τραγουδιστής βρέθηκε το Σάββατο στο Ντένβερ για το ετήσιο fashion show του Global Down Syndrome Foundation, με τίτλο Be Beautiful Be Yourself. Πήγε για να στηρίξει την 7χρονη ανιψιά του, τη Ζάια, που έχει σύνδρομο Down.

Δείτε την εμφάνιση του Τζάστιν Τίμπερλεϊκ με τους γιους του στο Bovary.gr.