Ο εύκολος τρόπος να αφαιρέσεις τα λευκά σημάδια που αφήνει το αποσμητικό στα μαύρα ρούχα χωρίς να τα πλύνεις - iefimerida.gr

Ένα από τα πιο ενοχλητικά προβλήματα όταν φοράμε μαύρες μπλούζες ή πουκάμισα είναι τα λευκά σημάδια που αφήνει το αποσμητικό τα πλαινά ή στο μπροστινό μέρος.

Σίγουρα σας έχει συμβεί να φορέσετε μια μαύρη μπλούζα και, την ώρα που κοιτάζεστε στον καθρέφτη, να ανακαλύψετε δύο λευκές γραμμές στο πλάι ή ακόμη χειρότερα στο μπροστινό μέρος της. Το πρόβλημα είναι ακόμη πιο συχνό όταν βιαζόμαστε να ετοιμαστούμε και φοράμε τα ρούχα μας αμέσως μετά την εφαρμογή του αποσμητικού. Το μαύρο, άλλωστε, μπορεί να είναι ένα από τα πιο πρακτικά χρώματα στους συνδυασμούς μας, αλλά δεν συγχωρεί τέτοιου είδους μικροατυχήματα. Τα σημάδια γίνονται αμέσως ορατά και αρκετές φορές προσπαθούμε να τα απομακρύνουμε με λίγο νερό, καταλήγοντας να δημιουργούμε έναν ακόμη μεγαλύτερο λεκέ. Πριν, λοιπόν, αποφασίσετε να αλλάξετε μπλούζα ή να βάλετε το ρούχο στον κάδο με τα άπλυτα, αξίζει να δοκιμάσετε μερικά απλά κόλπα που μπορούν να σας γλιτώσουν χρόνο.

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