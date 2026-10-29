Ο Θάνος Καληώρας με την 30 χρόνια νεότερη σύζυγό του, Θωμαΐδα, σε βραδινή έξοδο [εικόνα] - iefimerida.gr

Ο Θάνος Καληώρας διασκέδασε με τη σύζυγό του, Θωμαΐδα στο νυχτερινό κέντρο «Medusa Music Hall».

Ο Θάνος Καληώρας υπήρξε παντρεμένος με την Τζέσυ Παπουτσή -η οποία έφυγε από τη ζωή το 2018- για 10 χρόνια, ενώ από τον γάμο τους απόκτησαν έναν γιο, τον σκηνοθέτη Γιώργο Καληώρα.

Μετά τον χωρισμό του από την Τζέση Παπουτσή, στη ζωή του ήρθε η νυν σύζυγός του, Θωμαΐδα, η οποία είναι 30 χρόνια μικρότερή του. Οι δυο τους παντρεύτηκαν ύστερα από έξι χρόνια σχέσης το 2015.

Πρόσφατα ο Θάνος Καληώρας διασκέδασε με τη σύζυγό του, Θωμαΐδα στο νυχτερινό κέντρο «Medusa Music Hall». Για την περίσταση και οι δύο διάλεξαν το μαύρο χρώμα για τις εμφανίσεις της, με τον Θάνο Καληώρα να φορά πουκάμισο και σακάκι και τη σύζυγό του, Θωμαΐδα, ένα στράπλες κομμάτι.

Δείτε τον Θάνο Καληώρα με τη σύζυγό του, Θωμαΐδα, στο Bovary.gr.