 Ο γιος του Γρηγόρη Αρναούτογλου έγινε 13 ετών -Το πάρτι γενεθλίων και οι ευχές της Κατερίνας Κόκλα [εικόνες] - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

Ο γιος του Γρηγόρη Αρναούτογλου έγινε 13 ετών -Το πάρτι γενεθλίων και οι ευχές της Κατερίνας Κόκλα [εικόνες]

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στο talk show του Τάσου Τρύφωνος
Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στο talk show του Τάσου Τρύφωνος
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και η Κατερίνα Κόκλα γιόρτασαν τα 13α γενέθλια του γιου τους, Αναστάση.

Με αφορμή τη σημαντική αυτή ημέρα, η Κατερίνα Κόκλα του διοργάνωσε ένα όμορφο πάρτι γενεθλίων, όπου ο 13χρονος διασκέδασε έχοντας στο πλευρό του αγαπημένους φίλους και συγγενείς.

Η ίδια θέλησε να μοιραστεί τη χαρά της με τους διαδικτυακούς της φίλους, δημοσιεύοντας στιγμιότυπα από τη γιορτή του γιου της στο Instagram. «Η ζωή μου όλη. Happy birthday», έγραψε στη λεζάντα.

Δείτε φωτογραφίες από το πάρτι γενεθλίων στο Bovary.gr

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