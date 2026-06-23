Ο beauty κανόνας που «έσπασε» η Κέιτ Μίντλετον και πρέπει να δοκιμάσουν οι γυναίκες μετά τα 40 - iefimerida.gr

Η Κέιτ Μίντλετον παραμένει πιστή σε ένα διαχρονικό beauty look που αποπνέει κομψότητα και φρεσκάδα κάθε ώρα της ημέρας, χωρίς περιττές αλλαγές ή υπερβολές.

Σε μια εποχή όπου οι γυναίκες αναζητούν πρακτικές και εύκολες λύσεις στην καθημερινότητά τους, η προσέγγισή της στο μακιγιάζ μοιάζει πιο επίκαιρη από ποτέ. Αντί να ξεχωρίζει το πρωινό από το βραδινό μακιγιάζ, επιλέγει ένα φυσικό και κολακευτικό look που αναδεικνύει τα χαρακτηριστικά της σε κάθε περίσταση, αποδεικνύοντας ότι η απλότητα μπορεί να είναι η πιο κομψή επιλογή.

Δείτε το μακιγιάζ που δεν αλλάζει ποτέ η Κέιτ Μίντλετον, στο Bovary.gr