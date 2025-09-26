Ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος με τη σύντροφό του, Τζένη Οικονόμου, χέρι-χέρι στην Εκάλη -Η κοινή εμφάνιση [εικόνα] - iefimerida.gr

Ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος και η Τζένη Οικονόμου απόλαυσαν μία βραδινή έξοδο στην Εκάλη. Το ζευγάρι, που είναι μαζί περισσότερα από δύο χρόνια, βρέθηκε σε εκδήλωση στο Ekali club, όπου τράβηξαν πάνω τους τα βλέμματα.

Οι φωτογράφοι τους απαθανάτισαν να κρατιούνται χέρι-χέρι, με την Τζένη Οικονόμου να μοιράζεται μάλιστα στιγμιότυπο από τη βραδιά μέσα από τα social media της. Η ηθοποιός δείχνει να απολαμβάνει την προσωπική της ζωή στο πλευρό του διακεκριμένου δικηγόρου, επιλέγοντας όμως να κρατά χαμηλούς τόνους.

Παρότι περνούν πολύ χρόνο μαζί, οι δημόσιες εμφανίσεις τους είναι περιορισμένες, αφού οι δυο τους κρατούν χαμηλό προφίλ.

