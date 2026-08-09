Νύφη με Dior μαγεύει το Παρίσι: Φούστα γεμάτη βολάν, κεντημένο σακάκι και μπαρόκ μαργαριτάρια - iefimerida.gr

Η Claudia Peral είναι μια ξεχωριστή περίπτωση νύφης, με περισσότερα από πέντε χρόνια εμπειρίας στη διοργάνωση εκδηλώσεων για οίκους πολυτελείας.

Έχοντας εργαστεί αρχικά στον Paco Rabanne και σήμερα στον Dior, γνωρίζει τον κόσμο της μόδας από μέσα, όχι ως απλή παρατηρήτρια, αλλά ως άνθρωπος που τον ζει καθημερινά. Η ίδια σπούδασε στο Parsons School of Design στη Νέα Υόρκη και, επηρεασμένη από το πάθος της για τη δημιουργικότητα και τη μόδα, εγκαταστάθηκε στο Παρίσι. Εκεί γιόρτασε τον πολιτικό της γάμο στο δημαρχείο της Place Saint-Sulpice σε μια πρωινή και λιτή τελετή.

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