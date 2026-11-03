Τέλος οι μπότες -Η Ντούα Λίπα με το πιο ανατρεπτικό παπούτσι που αναβαθμίζει ακόμη και ένα απλό τζιν - iefimerida.gr

Η Ντούα Λίπα αποδεικνύει πως ένα τολμηρό print αρκεί για να απογειώσει κάθε εμφάνιση.

Σε πρόσφατη βραδινή της έξοδο στη Νέα Υόρκη, η 31χρονη τραγουδίστρια επέλεξε τις εμβληματικές μυτερές γόβες La Pigalle του οίκου Christian Louboutin, σε zebra print, και τις συνδύασε με έναν τρόπο που ισορροπούσε ιδανικά ανάμεσα στην κομψότητα και το ανεπιτήδευτο cool στιλ.

Δείτε τις γόβες που επέλεξε η Ντούα Λίπα στο Bovary.gr