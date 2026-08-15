Ντορέττα Παπαδημητρίου: Ποζάρει με τους γιους της στις καλοκαιρινές τους διακοπές [εικόνα] - iefimerida.gr

H Ντορέττα Παπαδημητρίου απολαμβάνει τις διακοπές της έχοντας στο πλευρό της τα δύο παιδιά της, Διονύση και Φίλιππο Πηλαδάκη.

Η ηθοποιός μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram μια οικογενειακή φωτογραφία από τις διακοπές τους. Στη νυχτερινή λήψη, η Ντορέττα Παπαδημητρίου ποζάρει χαμογελαστή ανάμεσα στους δύο γιους της, τους οποίους αγκαλιάζει, αποτυπώνοντας μια όμορφη στιγμή μεταξύ τους.

Δείτε στιγμές από τις οικογενειακές διακοπές στο Bovary.gr