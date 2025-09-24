 Η Ντέμι Μουρ με ολόχρυσο φόρεμα από την πρώτη συλλογή του Demna για τον οίκο Gucci -Λάμψη άλλης εποχής - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

Η Ντέμι Μουρ με ολόχρυσο φόρεμα από την πρώτη συλλογή του Demna για τον οίκο Gucci -Λάμψη άλλης εποχής

Ντέμι Μουρ
Ντέμι Μουρ/ Φωτογραφία: AP Images
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Η Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου μόλις ξεκίνησε και ήδη ο Demna στον οίκο Gucci κατάφερε να κλέψει την παράσταση.

Ο νέος καλλιτεχνικός διευθυντής, που αρχικά αναμενόταν να παρουσιάσει την πρώτη του πλήρη συλλογή τον Φεβρουάριο του 2026, αποφάσισε να αιφνιδιάσει το κοινό με μια ανατρεπτική πρεμιέρα. Αντί για την καθιερωμένη πασαρέλα, επέλεξε να συστήσει το όραμά του μέσα από ένα lookbook, μια ταινία μικρού μήκους με τίτλο «The Tiger» και μια αποκλειστική προβολή γεμάτη διασημότητες. Η βραδιά έμοιαζε περισσότερο με πρεμιέρα Χόλιγουντ παρά με show μόδας -και ακριβώς αυτό φαίνεται πως ήθελε να πετύχει ο Demna.

Η ταινία, διάρκειας 30 λεπτών, συγκέντρωσε προσωπικότητες υψηλού βεληνεκούς από τον χώρο της μόδας και της υποκριτικής -όπως οι Ντέμι Μουρ, Κένταλ Τζένερ, Άλεξ Κονσάνι, Έντουαρντ Νόρτον και άλλους. Το κόκκινο χαλί της πρεμιέρας, που πραγματοποιήθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου, πλημμύρισε από λαμπερές παρουσίες, με τις επιλογές των σταρ να αναδεικνύουν τη νέα αισθητική κατεύθυνση του οίκου Gucci. Ανάμεσα σε αυτές οι Ντέμι Μουρ.

Δείτε την εμφάνιση της Ντέμι Μουρ στο Bovary.gr.

