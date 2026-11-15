Ντέμι Μουρ: Γιόρτασε τα 64α γενέθλιά της με τις τρεις κόρες και την εγγονή της -Οι φωτογραφίες από το τρυφερό οικογενειακό πάρτι

Μια ξεχωριστή ημέρα, γεμάτη αγάπη, συγκίνηση και οικογενειακές στιγμές, έζησε η Ντέμι Μουρ με αφορμή τα 64α γενέθλιά της.

Η χολιγουντιανή σταρ γιόρτασε έχοντας στο πλευρό της τις τρεις κόρες της, Ράμερ, Σκάουτ και Ταλούλα Γουίλις, αλλά και τη μικρή εγγονή της, Λουέτα. Η ηθοποιός μοιράστηκε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες και βίντεο από τη γιορτή, αποκαλύπτοντας στιγμές γεμάτες χαμόγελα, εκπλήξεις και τρυφερότητα. Ιδιαίτερα συγκινητικές ήταν, ωστόσο, οι αναρτήσεις των τριών κορών της, οι οποίες τίμησαν τη μητέρα τους με παλιές φωτογραφίες και λόγια γεμάτα αγάπη και θαυμασμό.

Δείτε τις φωτογραφίες με την Ντέμι Μουρ στο bovary.gr