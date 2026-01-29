Η σέξι Ντακότα Τζόνσον υιοθετεί την τάση «χωρίς παντελόνι» -Η εντυπωσιακή εμφάνιση στο Παρίσι - iefimerida.gr

Στην Εβδομάδα Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι, η Ντακότα Τζόνσον εμφανίστηκε με ένα σύνολο που τράβηξε τα βλέμματα, συνδυάζοντας αναφορές από τα '70s με σύγχρονη ματιά και έντονη θεατρικότητα.

Η Ντακότα Τζόνσον έδωσε νέα πνοή στο γνώριμο μποέμ στιλ της κατά την παρουσία της στο σόου του οίκου Valentino για την Άνοιξη και το Καλοκαίρι 2026, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι.

