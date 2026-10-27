Ντακότα Τζόνσον και Κένταλ Τζένερ: Φόρεσαν τα πιο κομψά φλατ της εποχής και τα συνδύασαν με διαφορετικά looks - iefimerida.gr

Τη δική τους εκδοχή στο πιο άνετο φλατ παπούτσι, έδωσαν η Ντακότα Τζόνσον και η Κένταλ Τζένερ αποδεικνύοντας πως η κομψότητα κρύβεται στις λεπτομέρειες.

Οι δύο σταρ επέλεξαν διαφορετικά σύνολα, αποδεικνύοντας πως ένα ζευγάρι μπαλαρίνες μπορεί να προσαρμοστεί σε εντελώς διαφορετικές αισθητικές. Από το χαλαρό, καθημερινό ντύσιμο μέχρι τις πιο πολυτελείς χειμερινές επιλογές, το αποτέλεσμα είχε ωε στόχο την κομψότητα χωρίς προσθάθεια.

Δείτες την Ντακότα Τζόνσον και την Κένταλ Τζένερ με μπαλαρίνες, στο Bovary.gr