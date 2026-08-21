Το εντυπωσιακό σπίτι της Νταίζης Νίκα στο Λονδίνο -Κλασική αρχιτεκτονική, με luxury αισθητική - iefimerida.gr

Η μικρή αδελφή της Αλεξάνδρας Νίκα, Νταίζη, ανοίγει την πόρτα του chic λονδρέζικου σπιτιού της, με φόντο μια νέα επαγγελματική αρχή.

Η Νταίζη Νίκα φαίνεται πως διανύει μια περίοδο γεμάτη αλλαγές, νέες εμπειρίες και σημαντικά επαγγελματικά βήματα. Έχει κινηθεί ακαδημαϊκά ανάμεσα σε ευρωπαϊκές και αμερικανικές πόλεις, με σπουδές που συνδέονται με τη διοίκηση επιχειρήσεων και τα οικονομικά, ενώ έχει ολοκληρώσει μεταπτυχιακές σπουδές στο Μαϊάμι.

Δείτε το σπίτι της Νταίζης Νίκα στο Bovary.gr.