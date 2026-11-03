 Η Νόνη Δούνια δίνει ιδέες για μια άνετη, αλλά κομψή εμφάνιση: Πώς συνδύασε μπλε παλτό με sneakers - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

Η Νόνη Δούνια δίνει ιδέες για μια άνετη, αλλά κομψή εμφάνιση: Πώς συνδύασε μπλε παλτό με sneakers

Νόνη Δούνια - Φωτογραφία NDP
Φωτογραφία NDP
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Η Νόνη Δούνια παρευρέθηκε στην θεατρική παράσταση «Απόψε τρώμε στης Ιοκάστης», επιλέγοντας ένα look που συνδύαζε άνεση και κομψότητα.

Στην εμφάνισή της κυριάρχησαν οι αποχρώσεις του μπλε, με το baby blue να δίνει τον τόνο στο σύνολό της. Η Νόνη Δούνια επέλεξε ένα denim παντελόνι, το οποίο συνδύασε με ένα ιδιαίτερο πουκάμισο, που ξεχώριζε για το print με τα κόκκινα χείλη.

Το ιδιαίτερο μοτίβο του πουκαμίσου έδωσε τον απαραίτητο fashion χαρακτήρα στην εμφάνιση, με τα κόκκινα χείλη να δημιουργούν μια ενδιαφέρουσα αντίθεση με τις γαλάζιες και μπλε αποχρώσεις.

Δείτε την Νόνη Δούνια σε επίσημη θεατρική παράσταση, στο Bovary.gr

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