Μπλε Nivea: Πώς η κρέμα των γιαγιάδων μας βοηθά στις ρυτίδες μετά τα 50 - iefimerida.gr

Η διαχρονική μπλε κρέμα της Nivea αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα προϊόντα περιποίησης παγκοσμίως και έχει συνδεθεί με τη ρουτίνα ομορφιάς πολλών γενεών.

Από τα μπάνια των γιαγιάδων μέχρι τα σύγχρονα νεσεσέρ, παραμένει ένα προϊόν που δεν φεύγει ποτέ από τη μόδα. Αλλά πόσο αποτελεσματική είναι πραγματικά, ειδικά όταν μιλάμε για ώριμη επιδερμίδα και ρυτίδες μετά τα 50;

Η αλήθεια είναι ότι, αν και συχνά παρουσιάζεται ως μια απλή ενυδατική κρέμα, η δράση της είναι πιο ουσιαστική απ’ όσο φαίνεται με την πρώτη ματιά. Με την ηλικία, το δέρμα χάνει σταδιακά την ικανότητά του να συγκρατεί την υγρασία. Αυτό οδηγεί σε αφυδάτωση, απώλεια ελαστικότητας και πιο έντονη εμφάνιση λεπτών γραμμών. Σε αυτό το σημείο, η μπλε κρέμα λειτουργεί σαν ένα προστατευτικό «φιλμ» στην επιδερμίδα, βοηθώντας να περιοριστεί η απώλεια νερού.

Δείτε τι κάνει η κρέμα Nivea για τις ρυτίδες μετά τα 50 στο Bovary.gr.