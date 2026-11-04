Νιώθετε συχνά πρήξιμο; 4 απλές καθημερινές συνήθειες που βοηθούν τη λεμφική κυκλοφορία - iefimerida.gr

Το λεμφικό σύστημα παίζει καθοριστικό ρόλο στην άμυνα και την ισορροπία του οργανισμού, καθώς βοηθά στη διαχείριση των υγρών στους ιστούς, στο πρήξιμο και στη μεταφορά κυττάρων του ανοσοποιητικού.

Σε αντίθεση με το κυκλοφορικό σύστημα, δεν διαθέτει μια κεντρική αντλία όπως η καρδιά. Η λεμφική κυκλοφορία υποστηρίζεται, μεταξύ άλλων, από τις μυϊκές συσπάσεις, την αναπνοή και τη λειτουργία των βαλβίδων των λεμφικών αγγείων.

Δείτε τις 4 απλές συνήθειες που μπορείτε να εντάξετε στην καθημερινότητά σας για να υποστηρίξετε τη λεμφική κυκλοφορία στο Bovary.gr﻿