Νικόλ Σέρζινγκερ: Οι 7 ασκήσεις που την κρατούν σε φόρμα στα 48 -Η προπόνηση που αξίζει να δοκιμάσετε - iefimerida.gr

Πίσω από τις εντυπωσιακές σκηνικές εμφανίσεις της Νικόλ Σέρζινγκερ κρύβονται πολλές ώρες προπόνησης και συστηματικής άσκησης

Ακόμη και μέσα στο απαιτητικό πρόγραμμα της παγκόσμιας περιοδείας της, η τραγουδίστρια φροντίζει να βρίσκει χρόνο για τη φυσική της κατάσταση. Μάλιστα, μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο Instagram ένα πρόγραμμα επτά ασκήσεων για όλο το σώμα, με στόχο τη δύναμη και την αντοχή. Από τις άρσεις λεκάνης μέχρι τις ασκήσεις με έλκηθρο, ανακαλύπτουμε τις κινήσεις που περιλαμβάνει η ρουτίνα της.

Δείτε το πρόγραμμα που ακολουθεί η Νικόλ Σέρζινγκερ στο bovary.gr