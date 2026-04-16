Νικόλ Κίντμαν και Σάντρα Μπούλοκ εντυπωσιάζουν στο κόκκινο χαλί -Η μια με total black, η άλλη με total red - iefimerida.gr

Η Νικόλ Κίντμαν ξεχώρισε με την κομψή της εμφάνιση στο κόκκινο χαλί του CinemaCon στο Λας Βέγκας, έχοντας στο πλευρό της τη φίλη και συνεργάτιδά της Σάντρα Μπούλοκ.

Η 58χρονη Αυστραλή ηθοποιός εξέπεμπε απόλυτη φινέτσα, επιλέγοντας ένα μαύρο φόρεμα με διαφάνειες και ρομαντικά βολάν στο μπούστο. Η εμφάνισή της ολοκληρώθηκε με μαύρες λουστρίνι γόβες και ένα άψογο beauty look: έντονο eyeliner, διακριτικό ρουζ και κραγιόν που τόνιζε τη φυσική της λάμψη. Τα μαλλιά της, χτενισμένα σε ανάλαφρους κυματισμούς, χάριζαν έναν αέρα παλιάς χολιγουντιανής γοητείας.

