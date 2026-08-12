Η Νικόλ Κίντμαν απολαμβάνει τη Σαντορίνη -Η κομψή εμφάνιση με λευκό αέρινο φόρεμα - iefimerida.gr

Από τη Σαντορίνη, η Νικόλ Κίντμαν έστειλε το δικό της μήνυμα στο σχολείο όπου πέρασε τα παιδικά της χρόνια.

Το Lane Cove Public School, στη βόρεια ακτή του Σίδνεϊ, συμπληρώνει φέτος 150 χρόνια λειτουργίας και οι εορτασμοί αποτέλεσαν μια ξεχωριστή ευκαιρία για παλιούς μαθητές και εκπαιδευτικούς να επιστρέψουν στους γνώριμους χώρους και να ξαναθυμηθούν τα χρόνια που πέρασαν εκεί.

Ανάμεσα στους παλιούς μαθητές που προσκλήθηκαν ήταν και η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός. Η Νικόλ Κίντμαν, ωστόσο, βρισκόταν στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Σαντορίνη, με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να παρευρεθεί στις εκδηλώσεις.

Δείτε την Νικόλ Κίντμαν στη Σαντορίνη στο Bovary.gr