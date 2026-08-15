 Νικόλ Κίντμαν: Η προειδοποίηση που αγνόησε πριν παντρευτεί τον Τομ Κρουζ -Τι αποκαλύπτει σε νέα συνέντευξη - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

Νικόλ Κίντμαν: Η προειδοποίηση που αγνόησε πριν παντρευτεί τον Τομ Κρουζ -Τι αποκαλύπτει σε νέα συνέντευξη

Nicole Kidman/Φωτογραφία Instagram: British Vogue
Nicole Kidman/Φωτογραφία Instagram: British Vogue
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Η Νικόλ Κίντμαν αποκάλυψε άγνωστες λεπτομέρειες για τον γάμο της με τον Τομ Κρουζ.

Η 59χρονη ηθοποιός δεν συνηθίζει να μιλά εκτενώς για την προσωπική της ζωή. Μιλώντας στη βρετανική Vogue έκανε μια σπάνια αναδρομή στα πρώτα χρόνια της καριέρας της και στον γάμο της με τον Τομ Κρουζ, αποκαλύπτοντας πως άνθρωποι του περιβάλλοντός της την είχαν προειδοποιήσει ότι η σχέση με έναν από τους μεγαλύτερους σταρ του Χόλιγουντ θα μπορούσε να επισκιάσει τη δική της επαγγελματική πορεία.

Δείτε όσα αποκάλυψε για τον γάμο της με τον Τομ Κρουζ, στο Bovary.gr

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