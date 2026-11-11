Night Hair Serums: Το βήμα πριν από τον ύπνο που χαρίζει στα μαλλιά περισσότερη φροντίδα όσο εσείς ξεκουράζεστε - iefimerida.gr

Έχουμε εντάξει τη βραδινή περιποίηση της επιδερμίδας στην καθημερινότητά μας, αλλά συχνά ξεχνάμε πως και τα μαλλιά χρειάζονται τη δική τους φροντίδα πριν πέσουμε για ύπνο. Τα night hair serums έρχονται να καλύψουν ακριβώς αυτή την ανάγκη, προσθέτοντας ένα εύκολο βήμα ομορφιάς στη βραδινή ρουτίνα.

Τα night hair serums είναι προϊόντα που εφαρμόζουμε πριν ξαπλώσουμε και αφήνουμε να δράσουν κατά τη διάρκεια της νύχτας, χωρίς να χρειάζεται να τα ξεβγάλουμε το επόμενο πρωί. Με ανάλαφρες συνθέσεις που δεν αφήνουν απαραίτητα λιπαρή αίσθηση ή κατάλοιπα στο μαξιλάρι, αποτελούν ένα επιπλέον βήμα στην περιποίηση των μαλλιών, ιδιαίτερα όταν είναι ξηρά, ταλαιπωρημένα ή έχουν την τάση να φριζάρουν.

Δείτε τι προσφέρουν τα night hair serums και ποια αξίζει να εντάξετε στη βραδινή ρουτίνα περιποίησης των μαλλιών σας στο Bovary.gr