Νευροεπιστήμονας αποκαλύπτει 4 απρόσμενες συνήθειες που κάνουν καλό στον εγκέφαλο - iefimerida.gr

Νευροεπιστήμονες παρουσιάζουν στρατηγικές και νέες θεραπείες που επιβραδύνουν τη γνωστική γήρανση και ενισχύουν τη λειτουργία του εγκεφάλου με τα χρόνια.

Η επιστήμη της νευρομακροζωίας συνδυάζει την πρόληψη, τις καθημερινές συνήθειες και τις σύγχρονες θεραπείες για να διατηρήσει τον εγκέφαλο σε εξαιρετική κατάσταση.

Η Dr. Εστελά Λλάντο-Καρμπό, ειδική στη νευροεπιστήμη και τη μακροζωία, εξηγεί πώς μπορούμε να καθυστερήσουμε τη γνωστική φθορά και να βελτιώσουμε τη μνήμη, τη συγκέντρωση και τη διάθεση ακόμα και με την ηλικία.

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