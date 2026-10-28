Netflix και Shudder: Οι σειρές τρόμου που θα σας κάνουν να κοιμηθείτε με ανοιχτά φώτα - iefimerida.gr

Αν οι σειρές τρόμου είναι το αγαπημένο σας είδος, το Netflix έχει πολλές επιλογές για βραδιές γεμάτες αγωνία, μυστήριο και ανατριχίλες.

Ιστορίες που ξεκινούν με ένα ανεξήγητο γεγονός και εξελίσσονται σε εφιάλτες, κρατώντας σας σε αγωνία μέχρι την τελευταία σκηνή.

Από σπίτια με σκοτεινά μυστικά και απόκοσμα πλάσματα μέχρι αληθινά εγκλήματα και ψυχολογικά θρίλερ που παίζουν με το μυαλό, οι σειρές που ακολουθούν απευθύνονται σε όσους αναζητούν κάτι πιο σκοτεινό στην επόμενη τηλεοπτική τους επιλογή.

Δείτε στο Bovary.gr τις ανατριχιαστικές σειρές του Netflix