 Netflix: 3 καινούργιες ταινίες για το φθινόπωρο και μία γλυκιά ιστορία για τα Χριστούγεννα - iefimerida.gr
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Netflix: 3 καινούργιες ταινίες για το φθινόπωρο και μία γλυκιά ιστορία για τα Χριστούγεννα

Από την ταινία «A dog's perfect Christmas» Φωτογραφία: IMDB
Από την ταινία «A dog's perfect Christmas» Φωτογραφία: IMDB
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ο Νοέμβριος φέρνει νέες κινηματογραφικές αφίξεις στο Netflix, με ιστορίες που υπόσχονται να μας κρατήσουν συντροφιά τις βραδιές του μήνα.

Από μια χριστουγεννιάτικη περιπέτεια και μια ιστορία με επίκεντρο την προστασία ενός ξεχωριστού προσώπου μέχρι μια αθλητική ιστορία και μια νέα κινηματογραφική ματιά σε έναν από τους πιο γνωστούς λογοτεχνικούς ήρωες, οι επιλογές καλύπτουν διαφορετικά γούστα.

Τα Ομορφότερα Χριστούγεννα

Η αρχή γίνεται με χριστουγεννιάτικη διάθεση, καθώς στις 4 Νοεμβρίου έρχεται στο Netflix η ταινία «Τα Ομορφότερα Χριστούγεννα» (A Dog’s Perfect Christmas). Ο τίτλος της μας προϊδεάζει για μια γιορτινή ιστορία με πρωταγωνιστή έναν τετράποδο φίλο, ιδανική για όσους θέλουν να μπουν από νωρίς στο κλίμα των Χριστουγέννων. Όταν ένα επείγον ιατρικό περιστατικό διαλύει τους Γκός, ο σκύλος τους, Γουίνσεντ, κάνει τα πάντα για να τους ξαναενώσει πριν από την παραμονή των Χριστουγέννων.

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