Νερό με σπόρους chia: Το wellness ρόφημα που δοκιμάζουν όλοι -Τα εντυπωσιακά οφέλη για τον οργανισμό - iefimerida.gr

Τελικά αυτό το ρόφημα με σπόρους τσία πόσο ευεργετικό είναι για την υγεία μας;

Το νερό chia έχει γίνει viral στα social media, με πολλούς να το παρουσιάζουν ως το απόλυτο ρόφημα για αδυνάτισμα, καλύτερη πέψη και «αποτοξίνωση». Ένας διαιτολόγος ξεκαθαρίζει τι μπορούν πραγματικά να προσφέρουν οι σπόροι chia, ποιοι είναι οι μύθοι και τι πρέπει να προσέχουμε πριν τους καταναλώσουμε.

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