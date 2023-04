Η 59χρονη Πολίνα Πορίζκοβα είναι ξανά ερωτευμένη - Η φωτό με τον σύντροφό της στο Instagram [εικόνα] - iefimerida.gr

Η Πολίνα Πορίζκοβα αποκάλυψε το νέο της ρομάντζο, κάνοντας μια τρυφερή δημοσίευση στο Instagram.

Η 58χρονη καλλονή έχει ήδη ένα νέο αίσθημα στη ζωή της, όπως αποκάλυψε τον Μάρτιο στο Hollywood Life -και σήμερα, το επιβεβαίωσε στους θαυμαστές της μέσω μιας ρομαντικής δημοσίευσης.

«Love is in the air» έγραψε η Πολίνα Πορίζκοβα στο Instagram το απόγευμα της Τρίτης, συνοδεύοντας την εικόνα ενός ζευγαριού που μοιράζεται ένα φιλί. Αν και το μοντέλο δεν έχει μοιραστεί ακόμη την ταυτότητα του νέου της συντρόφου, πολλοί θαυμαστές της έσπευσαν να την συγχαρούν. «Συγχαρητήρια Πολίνα» έγραψε ένας σχολιαστής στο Instagram, με κάποιον άλλο να προσθέτει: «Μου δίνεις συνέχεια ελπίδα και νέα οπτική στη ζωή».

