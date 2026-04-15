Τέλος τα μακριά μαλλιά για την Κέιτι Χολμς -Υιοθετεί το κοντό κούρεμα που «κόβει» χρόνια από το πρόσωπο - iefimerida.gr

Η άνοιξη αποτελεί την ιδανική εποχή για μια ανανέωση στα μαλλιά, και η Κέιτι Χολμς προσφέρει την πιο κομψή έμπνευση.

Πριν από λίγες ημέρες, η 47χρονη ηθοποιός εμφανίστηκε στη Νέα Υόρκη στην παρουσίαση της νέας συλλογής των Old Navy σε συνεργασία με τον σχεδιαστή Christopher John Rogers, κερδίζοντας τις εντυπώσεις κυρίως με το ανανεωμένο της hair look.

Αφήνοντας πίσω τα μακριά, σκούρα μαλλιά που τη χαρακτήριζαν, η Κέιτι Χολμς επέλεξε ένα πολυεπίπεδο lob που αγγίζει διακριτικά τους ώμους. Το νέο της κούρεμα αποπνέει φρεσκάδα και κίνηση, ιδανικό για τη ζεστή σεζόν που μόλις ξεκινά.

Ανανέωσε και το χρώμα των μαλλιών της, επιλέγοντας πιο ανοιχτές, ζεστές αποχρώσεις με χρυσαφένιους τόνους. Το styling ήταν απλό, με πλαϊνή χωρίστρα και χαλαρούς κυματισμούς που έδιναν ένα φυσικό και κομψό αποτέλεσμα.

