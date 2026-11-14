 Νέλιο Μπίντερμαν: Ο 23χρονος φοιτητής που έγινε το νέο μεγάλο όνομα της παγκόσμιας λογοτεχνίας
ΓΥΝΑΙΚΑ

Νέλιο Μπίντερμαν: Ο 23χρονος φοιτητής που έγινε το νέο μεγάλο όνομα της παγκόσμιας λογοτεχνίας

NEWSROOM IEFIMERIDA.GR
Nelio Biedermann/ @neliobiedermann
Nelio Biedermann/ @neliobiedermann

Στα 23 του χρόνια, ενώ συνεχίζει τις σπουδές του στο πανεπιστήμιο, ο νεαρός συγγραφέας Νέλιο Μπίντερμαν έχει καταφέρει κάτι που πολλοί δημιουργοί ονειρεύονται σε ολόκληρη την καριέρα τους: να προκαλέσει διεθνή συζήτηση γύρω από το όνομά του

Το μυθιστόρημά του «Lázár» έγινε εκδοτικό φαινόμενο, μεταφράζεται σε περισσότερες από 25 γλώσσες και έχει τραβήξει την προσοχή σημαντικών διεθνών μέσων, από τον New Yorker μέχρι τη Le Monde. Μάλιστα, δεν είναι λίγοι εκείνοι που βλέπουν στο έργο του συγγένειες με τη γραφή του Τόμας Μαν. Με μια ιστορία που εκτείνεται σε πολλές γενιές και ακολουθεί την πορεία μιας αριστοκρατικής οικογένειας στην Ουγγαρία, ο νεαρός Ελβετός συγγραφέας αποδεικνύει πως η λογοτεχνική φιλοδοξία δεν έχει ηλικία. Ποιος είναι, όμως, ο 23χρονος που κατάφερε να στρέψει πάνω του τα βλέμματα του διεθνούς εκδοτικού κόσμου;

Διαβάστε περισσότερα για τον νεαρό συγγραφέα στο bovary.gr

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