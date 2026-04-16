Νατάσα Παζαΐτη: Γιόρτασε τα γενέθλιά της και αποκάλυψε την ηλικία της - iefimerida.gr

Η Νατάσα Παζαΐτη γιόρτασε τα γενέθλιά της σε ένα ζεστό και χαρούμενο κλίμα, έχοντας κοντά της τα παιδιά της αλλά και τους συνεργάτες της.

Μάλιστα, η ομάδα της τής ετοίμασε μια όμορφη έκπληξη, χαρίζοντάς της μια εντυπωσιακή τούρτα. Η ίδια μοιράστηκε στιγμές από τη μικρή γιορτή στα social media, δείχνοντας πόσο το απόλαυσε.

«60 χρόνια ζωής… και η καρδιά μου είναι πιο γεμάτη από ποτέ. Σήμερα το χειρουργείο “φωτίστηκε” όχι μόνο από τους προβολείς, αλλά από τη ζεστασιά των ανθρώπων μου. Η ομάδα μου. Η δική μου “ζεστή αγκαλιά”. Άνθρωποι που με συντροφεύουν χρόνια τώρα, μοιραζόμενοι μαζί μου ώρες αγωνίας, συγκέντρωσης, αλλά και τη βαθιά χαρά της καλής έκβασης κάθε επέμβασης. Είναι οι συνοδοιπόροι μου στο καθήκον και στην προσφορά. Σας ευχαριστώ για την υπέροχη έκπληξη και την τούρτα, αλλά κυρίως σας ευχαριστώ που είστε το στήριγμά μου. Εύχομαι να συνεχίσουμε για πολλά ακόμα χρόνια να προσφέρουμε μαζί, με την ίδια αγάπη και αφοσίωση. Τα 60 για μένα δεν είναι ένας αριθμός, αλλά μια επανεκκίνηση. Στη ζωή, στη φιλία, στην αγάπη, στην επιστήμη. Τα καλύτερα είναι μπροστά μας», έγραψε στην ανάρτησή της η Νατάσα Παζαΐτη.

Νωρίτερα, η Νατάσα Παζαΐτη μοιράστηκε μια φωτογραφία από την όμορφη έκπληξη που της είχαν ετοιμάσει τα παιδιά της.

Δείτε την ανάρτηση της Νατάσας Παζαΐτη στο Bovary.gr.