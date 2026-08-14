Ναταλία Δραγούμη: Στα 56 της ποζάρει με μαύρο μπικίνι και δείχνει τη γυμνασμένη σιλουέτα της - iefimerida.gr

Η Ναταλία Δραγούμη ξεκίνησε τις καλοκαιρινές της διακοπές κάνοντας ένα μικρό διάλλειμα από την παράσταση «Του Αγοριού Απέναντι».
Η 53χρονη ηθοποιός φαίνεται πως περίμενε με ανυπομονησία την ευκαιρία να αφήσει για λίγο πίσω της τις επαγγελματικές υποχρεώσεις και να απολαύσει στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα.
Η Ναταλία Δραγούμη μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα καλοκαιρινό στιγμιότυπο, ποζάροντας με μαύρο μπικίνι μπροστά στον καθρέφτη. Η ηθοποιός αναδεικνύει τη γυμνασμένη σιλουέτα της, με τους καλοσχηματισμένους κοιλιακούς της να ξεχωρίζουν στη φωτογραφία.
Δείτε την Ναταλία Δραγούμη με μπικίνι στο Bovary.gr
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